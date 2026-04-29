Cuatro tomiñeses, entre los mejores jóvenes científicos del sur de Europa

El futuro de la ciencia también se construye desde las aulas de Tomiño. El Concello ha recibido al alumnado del IES Antón Alonso Ríos tras conseguir el segundo premio en la categoría de Química y Juventud en la XXVII edición de Exporecerca Jove, una de las ferias de investigación preuniversitaria más relevantes del sur de Europa. El reconocimiento llegó por su proyecto Cristales hidrofóbicos.

Lucas Bautista González, Sharay Iglesias Rodríguez, Sofía Rodríguez Rodríguez y Jorge Sobrino Pintos son los autores de este trabajo, que parte de la observación de un problema cotidiano en Galicia: las dificultades derivadas de las intensas lluvias y las marcas que quedan en los cristales tras la evaporación del agua. A partir de esta idea, desarrollaron una investigación centrada en encontrar sustancias accesibles, no tóxicas y respetuosas con el medio ambiente capaces de repeler el agua en superficies de vidrio.

Durante el estudio, el equipo comprobó que materiales tan comunes como la espuma de afeitar o el jabón artesanal elaborado en el propio instituto pueden actuar como soluciones eficaces. Estas alternativas permiten reducir las marcas e incluso evitar el empañamiento en superficies como espejos, con aplicaciones prácticas en la vida diaria.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, felicitó al alumnado por el logro y destacó la relevancia del proyecto. «Es emocionante ver cómo, desde la curiosidad y el esfuerzo, se pueden alcanzar resultados que trascienden el aula y tienen aplicaciones reales en la vida cotidiana. Este premio habla de una juventud preparada, creativa y con capacidad para innovar», señaló.

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La regidora también puso en valor el papel del profesorado y de la comunidad educativa, subrayando que «detrás de proyectos como este hay mucho trabajo, acompañamiento y compromiso». En este sentido, destacó el orgullo que supone para el municipio contar con un centro que impulsa este tipo de iniciativas y apuesta por una educación que va más allá de los libros.