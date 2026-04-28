A Guarda saca a concurso doce puestos en la plaza de abastos

El Concello de A Guarda busca revitalizar su plaza de abastos, recientemente reformada, con la licitación de doce puestos, ocho en la planta baja y cuatro en la primera planta, por un periodo de concesión de 25 años. El plazo de presentación de las ofertas remata hoy a las siete de la tarde, siendo la libre concurrencia el procedimiento elegido por el Concello para la adjudicación de los puestos. El más económico sale a concurso por menos de 9.000 euros.

En la planta baja hay ocho puestos disponibles, el más pequeño ocupa 7,60 metros cuadrados y el más grande 22 metros cuadrados. El canon total por 25 años de cesión del local varía según su superficie, por lo que hay uno que no alcanza los 9.000 euros y otro que roza los 25.000 euros. Los otros seis rondan los 13.000 euros.

En la primera planta se licitan dos espacios de 19 metros cuadrados por un canon total de 17.522 euros; otro de 20,60 metros cuadrados, por casi 19.000 euros; y un cuarto de 9,6 metros cuadrados, por menos de 10.000 euros.

Cada uno de estos puestos podrán destinarse a la venta de carnes frescas, despojos de reses, aves, caza, huevos, pescados frescos, mariscos, artículos de alimentación congelados, frutas, verduras, comestibles, chacinas, ultramarinos, aliños, especias, productos en saladura, flores, plantas, droguería, artículos de limpieza, pan, pastelería, derivados de pastelería y bollería, productos de artesanía o producción propia, comidas preparadas o bar o cantina. El horario de apertura de los puestos será el señalado en el reglamento del mercado de abastos.

«Con la explotación de los puestos se pretende, mediante las actividades que en el mismo se realicen, revitalizar la plaza de abastos, así como dar un uso a un bien de dominio público, establecer una actividad económica y abastecer a la población de productos para el consumo humano», justifica el Concello de A Guarda en los pliegos del contrato objeto de la licitación.

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Las instalaciones, aunque datan de 1932, fueron recientemente sometidas a una profunda renovación, en la que la Diputación de Pontevedra invirtió 155.000 euros.