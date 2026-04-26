El pintor de las «superabuelas» dedica un mural a Antonio Fernández

El artista gallego Joseba Muruzábal, Yoseba MP, con una amplia trayectoria internacional y especialmente conocido en Galicia por su serie de murales «Fenómenas do rural», en el que transforma a mujeres mayores del rural en «superabuelas», dejará huella en el Baixo Miño con la creación de un mural dedicado al pintor Antonio Fernández en Tomiño. Pincelada a pincelada, el artista de Cambre está creando un mural en el que reinterpreta algunos de los cuadros de Antonio Fernández.

El mural ocupará una medianera de la plaza que lleva el nombre del pintor, en Goián. Será una pieza de gran formato en el que Yoseba MP, fiel a su estilo, combinará realismo, fotografía y elementos del cómic con un toque surrealista. La obra ha sido consensuada por la Asociación Cultural Pintor Antonio Fernández, con la intención de acercar la figura del pintor a los vecinos y vecinas utilizando un lenguaje contemporáneo y accesible.

«El arte urbano tiene la capacidad de cambiar la mirada sobre los espacios y también sobre nosotros mismo», valora la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, sobre dicha intervención, que consolida la apuesta del Concello de Tomiño por el arte urbano, ya que «hace visible nuestra historia y nuestra identidad de una manera abierta y compartida».

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Campo de fútbol de A Carballa

Así pues, la obra de Yoseba MP se suma al nuevo mural que el artista vigués Delio Rodríguez está realizando en el campo de fútbol de A Carballa, una obra que pone en el centro a la juventud del municipio, a las niñas y niños que llenan el campo de ilusión, esfuerzo y sueños. Entre las figuras representadas destaca la presencia de Pablo Durán, formado en la cantera del AD Tomiño y actualmente en las filas del RC Celta, convirtiéndose en un símbolo de inspiración para las nuevas generaciones. Delio Rodríguez, con una sólida trayectoria en el muralismo, con un segundo puesto al mejor mural del mundo en 2025 según Street Art Cities, realiza en Tomiño una propuesta artística que conecta deporte, comunidad y futuro.