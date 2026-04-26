Turismo
Oia organiza una jornada de divulgación del Destino Starlight
Galicia Suroeste, el Concello de Oia y Turismo de Galicia promueven la experiencia
El Centro Cultural de Torroña acogerá el próximo 5 de mayo una jornada de divulgación dedicada al Destino Starlight "Os Ceos de Fornelos de Montes e Oia-Galicia Suroeste", una iniciativa impulsada por Galicia Suroeste, el Concello de Oia y la Axencia de Turismo de Galicia. El objetivo es poner en valor el potencial astronómico, ambiental y turístico de este territorio del suroeste gallego.
La actividad está dirigida a profesionales del turismo, vecindario, medios de comunicación y personas interesadas en la protección de los cielos nocturnos. La jornada girará en torno al eclipse solar previsto para el 12 de agosto, un fenómeno que centrará tanto los contenidos teóricos como prácticos del programa.
Durante la sesión matinal se abordarán aspectos de astronomía básica, observación segura de eclipses y técnicas de fotografía. El programa se completará con una mesa redonda sobre las implicaciones sociales de este tipo de eventos. Por la tarde, expertos en la materia dirigirán una sesión práctica que incluirá fotografía y observación solar, además de un simulacro del eclipse.
La apertura institucional contará con representantes de las entidades organizadoras. La participación es gratuita, previa inscripción en la web oficial. Asimismo, se facilitará información sobre servicios de restauración locales para las personas asistentes.
Según explican desde Galicia Suroeste, la iniciativa busca fomentar el astroturismo responsable y reforzar la protección de los cielos como recurso sostenible.
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