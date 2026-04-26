Política local
Montes pide al alcalde de Tui explicaciones por un caso de supuesto acoso
El grupo municipal del Partido Popular en Tui ha exigido la comparecencia urgente del alcalde, Enrique Cabaleiro, en el pleno para que informe con transparencia sobre la causa de presunto acoso en el Concello. El portavoz popular, Nico Montes, advierte de que la situación está dañando la imagen del municipio y generando inestabilidad en el gobierno local.
Montes reclama explicaciones claras ante las contradicciones del regidor, que, según el PP, negó estar afectado pero admitió que el juzgado analiza indicios relacionados con el caso. El PP insiste en la presunción de inocencia, pero considera imprescindible aclarar los hechos.
No es la primera vez que un caso de acoso planea en el Concello de Tui. En 2019, el alcalde de entonces, Vázquez Padín, fuera denunciado por una técnica de Urbanismo pero la denuncia se archivó por la Justicia por falta de base suficiente.
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