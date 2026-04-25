Cerca de 70 agentes se forman sobre violencia de género en Tomiño

Tomiño acogió ayer una jornada de formación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, centrada en la atención a las víctimas de violencia de género. La acción formativa fue todo un éxito, pues asistieron a la misma cerca de 70 agentes pertenecientes a 14 cuerpos de la Policía Local, de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Xunta de Galicia, de la propia Policía Nacional y de la Guardia Civil.

La sesión contó con la participación de profesionales de diferentes ámbitos, que aportaron una visión integral sobre la intervención en los casos de violencia sobre la mujer. La magistrada de la sección cuarta de la Audiencia Provincial, Belén Rubido, puso el foco en la relevancia del primer contacto policial y en su correcta recogida en el atestado, subrayando su impacto en el proceso judicial. Por su parte, el psicólogo Ramón Padín abordó el papel de la Oficina de Atención a la Víctima y ofreció pautas para un primer acercamiento respetuoso y adecuado a las personas afectadas. Completó la jornada Ana Cabaleiro, asesora jurídica del CIM de Mos y abogada en el turno de oficio, que explicó el funcionamiento de los Centros de Información a la Mujer y los recursos disponibles.

La jornada formativa se realizó con motivo de la reciente incorporación del Concello de Tomiño al sistema VioGén, el cual permite a la Policía Local colaborar con la Guardia Civil en la vigilancia y control de los casos activos de violencia de género, reforzando así la protección de las víctimas a nivel local.

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También participó en el encuentro el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que indicó que en la provincia de Pontevedra hay un total de 1.929 casos activos en VioGén. «Son 1.939 mujeres que necesitan algún grado de protección y que merecen lo mejor de todos nosotros, aunque sepamos que la protección total no existe», destacó Losada.