Cine
El festival Play-Doc refuerza su perfil internacional sin olvidar sus raíces gallegas
El evento, que arranca el próximo miércoles en Tui, combina retrospectivas, competición y espacios para profesionales
El Play-Doc Festival Internacional de Cine de Tui volverá a situar a Tui en el mapa del cine de no ficción entre el 29 de abril y el 3 de mayo. El certamen, que alcanza su 22ª edición, se presentó ayer en el teatro municipal con un mensaje claro: mantener su identidad propia mientras amplía horizontes.
Más allá del habitual respaldo institucional, la cita tudense reivindica su modelo como un festival «a escala humana», con una programación que combina cine internacional, memoria fílmica y apoyo al talento gallego. En esa línea, sus responsables subrayaron la voluntad de seguir conectando tradición y vanguardia desde una ciudad fronteriza que ha hecho del cine uno de sus sellos culturales.
Una de las principales novedades será la sección Cineasta en foco, dedicada al cine contemporáneo y que se estrena con la obra de Maureen Fazendeiro. La elección no es casual: la directora mantiene una relación estrecha con el festival, donde ya fue premiada en sus inicios y donde también se impulsó uno de sus proyectos recientes, que acabaría estrenándose en el Festival Internacional de Cine de Locarno.
El programa de este año refuerza además su perfil cinéfilo con retrospectivas dedicadas a la cineasta Viola Stephan —en la que será la primera revisión internacional de su obra— y al brasileño Eduardo Coutinho, una figura clave del documental. A ello se suma la sección Sombras, centrada en la recuperación de la historia del cine gallego, que en esta edición pone el foco en Rafael Luca de Tena.
Como es habitual, el festival combinará sus dos grandes competiciones: la internacional, con películas de cuatro continentes, y la Galicia, escaparate del momento creativo del audiovisual autonómico. Pero Play-Doc va más allá de las salas. El certamen volverá a convertir espacios patrimoniales en escenarios de proyección, con iniciativas como Cine Recorridos o las sesiones de cine mudo con música en directo en la Iglesia de San Domingos.
Otra de sus apuestas es VENTURA, que alcanza su cuarta edición consolidada como un espacio de desarrollo de proyectos. El programa incluye residencia de escritura, formación online y encuentros con profesionales del sector que culminarán durante el propio festival, reforzando su papel como punto de conexión entre creación e industria.
Con más de dos décadas de trayectoria, Play-Doc insiste así en una fórmula que combina riesgo y coherencia: abrirse a nuevas formas de contar sin perder su raíz, y seguir creciendo sin renunciar a su escala cercana. Una identidad que, año tras año, convierte a Tui en una parada obligada para los amantes del cine más inquieto.
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