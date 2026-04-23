El rural busca inspiración siciliana

La Asociación Galicia Suroeste realiza esta semana un viaje institucional a Sicilia con el fin de intercambiar experiencias con el Grupo de Desarrollo Rural Elimos, que integra a los municipios del oeste de la isla italiana. La visita busca profundizar en iniciativas vinculadas a la valorización del patrimonio cultural, a la dinamización turística sostenible, a la recuperación de espacios naturales y a la promoción de productos locales con identidad territorial.

Durante su estancia, la delegación gallega ha mantenido encuentros con responsables institucionales, entidades sociales y agentes económicos del territorio siciliano, como empresas del sector agrario y turístico y asociaciones vinculadas al mundo del vino, analizando modelos de gestión que puedan inspirar nuevas acciones en el rural gallego.

Este intercambio se enmarca dentro de la estrategia de cooperación transnacional Leader, que promueve el aprendizaje mutuo entre territorios europeos e impulsa proyectos conjuntos que refuerzan la innovación, la sostenibilidad y la cohesión social en el medio rural.

«Viajes como este son fundamentales para abrir la mente y aprender de iniciativas que ya son todo un éxito y que pueden servirnos para continuar transformando nuestro medio rural. Son cuatro intensos días de visita que suponen un gran ejemplo de coordinación entre instituciones, empresas y sociedad par estrechar lazos entre el rural europeo», destaca la presidenta de Galicia Suroeste y alcaldesa de Tomiño, Sandra González.

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Junto a la regidora tomiñesa, también viajaron autoridades de los restantes Concellos que forman parte de Galicia Sureste, como la alcaldesa de O Rosal; los alcaldes de Gondomar, Pazos de Borbén y Tui; la alcaldesa de Redondela, y ediles de Tomiño, Gondomar, Nigrán, Mos, Redondela y Tui.