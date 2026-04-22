Más de 23.000 vecinos de Baixo Miño, Val Miñor y Louriña carecen de internet

El grupo provincial del PP en la Diputación de Pontevedra llevará al próximo pleno una moción para reclamar al Gobierno central la extensión de la banda ancha de alta velocidad en toda la provincia. La iniciativa, que se debatirá este viernes 24, solicita que se garantice una conexión mínima de 100 megabits en el conjunto del territorio, ante la falta de cobertura que, según los datos aportados por los populares, afecta a 86.760 vecinos.

La propuesta pone el foco en las comarcas del Baixo Miño, A Louriña y Val Miñor, donde la carencia del servicio alcanza a 23.151 personas. El PP subraya que la falta de acceso a internet de calidad dificulta el funcionamiento de empresas, el teletrabajo y la formación, además de limitar servicios como la teleasistencia, la telemedicina o las comunicaciones en el ámbito doméstico.

Según los datos citados por el grupo provincial, la situación presenta especial incidencia en varios municipios del sur de la provincia. En Gondomar, el 64% de la población dispone de acceso a internet en condiciones adecuadas, mientras que en Tomiño el porcentaje asciende al 73%. En términos absolutos, la falta de cobertura afecta a 5.318 vecinos en Gondomar, 3.696 en Tomiño y 3.371 en Tui. También se registran carencias en Mos (2.300 personas), O Porriño (2.285), Salceda de Caselas (2.014), Oia (1.231), A Guarda (957), O Rosal (786), Nigrán (600) y Baiona (593).

En su argumentación, los populares señalan que el Ejecutivo central asumió, a través del programa estatal para la universalización de la banda ancha, el objetivo de garantizar en 2025 el acceso al 100% de la población a conexiones de al menos 100 megabits, una meta que consideran aún lejana en la provincia de Pontevedra.

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«Maltrato» a la provincia

«Internet es la gran infraestructura del siglo XXI y marca la diferencia entre el desarrollo y el progreso o quedarse atrás; es fundamental para nuestro día a día, para ser eficientes en el trabajo y para mejorar nuestra calidad de vida, por lo que es inadmisible que haya tantas zonas de sombra, tantos lugares sin cobertura y tantos espacios sin conexión. Por ello, el Gobierno de España tiene que dejar de maltratar una vez más a nuestra provincia y tiene que cumplir cuanto antes, porque ya lleva un retraso excesivo para que todos los ciudadanos tengan acceso a un derecho como es disfrutar de Internet en condiciones», manifestó o deputado de Novas Tecnoloxías e alcalde de Portas, Ricardo Martínez durante la reunión mantenida en Tomiño por diputados del PP provincial, entre los que estaba el propio presidente, Luis López.