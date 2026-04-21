Música y memoria: el órgano de Pepe Barja encuentra hogar en Oia

La iglesia parroquial de Santa María de Oia suma desde esta semana una nueva pieza de valor singular a su patrimonio. La familia Barja ha donado el órgano construido en 2005 por José Barja Iglesias, maestro organero, compositor y sacerdote redentorista, en un gesto que busca preservar y dar continuidad a su legado artístico y espiritual. El instrumento, cuidadosamente conservado durante años, pasa ahora a formar parte de la vida litúrgica y cultural del templo.

La incorporación se presentó públicamente el viernes con un concierto en la propia iglesia, que sirvió no solo como acto simbólico de entrega, sino también como carta de presentación de las posibilidades sonoras del órgano en su nuevo emplazamiento. La iniciativa pone en valor la figura de José Barja Iglesias (1938-2017), una personalidad destacada en el ámbito de la música sacra y la construcción de órganos, cuya trayectoria estuvo marcada por el estudio, la creación y la difusión de este instrumento.

Hermano del también reconocido compositor Ángel Barja Iglesias, Pepe Barja dedicó buena parte de su vida a la organería y a la composición. Este órgano en particular ocupó un lugar central en su trabajo creativo, siendo utilizado de forma habitual para interpretar sus propias obras. Entre ellas figura su arreglo de las Cantigas de Martín Codax, una pieza cargada de simbolismo que se estrenó en 2018, ya de manera póstuma, en el marco de la exposición del Pergamino Vindel en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo.

El acto de presentación del instrumento se integró en el concierto Aura Mundi, organizado por el Ensemble Vocal Ángel Barja, formación vinculada a la Asociación Coro de Voces Graves de Vigo y centrada en la divulgación del repertorio coral, tanto contemporáneo como clásico, con especial atención a la obra de Ángel Barja. Bajo la dirección de Alberto Abal, el ensemble ofreció un programa que combinó distintas sensibilidades musicales.

La cita contó además con la participación de músicos de proyección internacional como Leisbert Antonio Moreno, al órgano, y Edgar Dutary, a la tuba, quienes contribuyeron a realzar las cualidades acústicas del instrumento en el espacio. El propio ensemble coral y el párroco de Oia, Daniel Goberna, que intervino con canto gregoriano, completaron una actuación que obtuvo una notable respuesta del público, evidenciando la idoneidad del templo para acoger este tipo de propuestas.

Durante el acto, la alcaldesa de Oia, Cristina Correa, agradeció públicamente la generosidad de la familia Barja, subrayando la relevancia de la donación para el enriquecimiento de la vida cultural, musical y religiosa del municipio. Como reconocimiento, hizo entrega de un detalle institucional a Pepa Barja, hermana del creador del órgano.

Noticias relacionadas

Por su parte, la representante de la familia expresó su satisfacción por el destino final del instrumento, destacando la importancia de que permanezca vinculado a un espacio religioso, en línea con la voluntad de su autor.