Las bicicletas eléctricas llegan al Baixo Miño

El turismo en las Rías Baixas en general y en el Baixo Miño en particular presume siempre de sostenible. Por eso, ante la necesidad de ofrecer una alternativa de movilidad fiel a esa coletilla, dos jóvenes emprendedores de Tui y Tomiño, Xoán Amós y Sergio Pérez, crearon Rías Baixas EBike, el primer servicio de alquiler de bicicletas eléctricas del Baixo Miño. Actualmente cuentan con una flota de 18 bicicletas para adultos y dos infantiles, y, aunque ofrecen el servicio a domicilio, en el futuro esperan poder establecer puntos de recogida, con el objetivo de ofrecer a los y las turistas una actividad que ya pueden disfrutar en cualquier ciudad europea.

Precisamente de los viajes que estos jóvenes realizaron por Europa nació la idea. «En varios viajes, tanto juntos como separados, alquilamos bicicletas eléctricas para descubrir las ciudades o entornos naturales que visitábamos. De este modo conseguíamos reducir el uso del coche y llegar a lugares que, sin ellas, no podríamos», explican Xoán y Sergio, indicando que, «cuando íbamos en bici por la zona de las Rías Baixas, nos sorprendía que no hubiese nada parecido por la zona».

El servicio que ofrecen se adapta a la idiosincrasia del Baixo Miño y a la agenda de peregrinos, turistas y de los propios vecinos y vecinas. «Es una opción muy interesante para los peregrinos que llegan a Tui y tienen unas horas para conocer la zona, pero están cansados de caminar o tienen que reservar fuerzas», comenta Xoán Amós, explicando que, en ese caso, alquilando la bici eléctrica durante un par de horas pueden cruzar a Valença por el viejo Puente Internacional y conocer a fondo la Eurociudad sin esfuerzo.

Igualmente, el turista que llega al Baixo Miño y quiere una experiencia completa tiene en las bicicletas eléctricas una alternativa de movilidad más sostenible y que le permite descubrir lugares a los que el coche no llega. Una opción que también recomiendan a los propios vecinos de la comarca, ya que «a veces no conocemos lo que tenemos al lado», destacan los creadores de Rías Baixas EBike, que ya trabajan en crear rutas organizadas para dar a conocer el patrimonio natural, arquitectónico y etnográfico de la comarca, como, por ejemplo, visitas guiadas para conectar en bici eléctrica el Monasterio de Oia con la actividad que realizan las redeiras de A Guarda.

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Actualmente, para alquilar alguna de las bicicletas eléctricas solo hay que cubrir un formulario de reserva en su web riasbaixasebike.com. Ofrecen un tiempo de respuesta y entrega de 30 minutos a domicilio en la zona del Baixo Miño; mientras que las tarifas varían, desde 15 euros por 2 horas, hasta 55 euros por dos días de alquiler.