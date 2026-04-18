El retablo barroco de Santiago, en Tui, luce de nuevo

La catedral de Tui, con 800 años de historia, inauguró ayer la restauración de uno de sus retablos más especiales: el dedicado al Apóstol Santiago, en la capilla del mismo nombre. Se trata de un retablo barroco de 1969, obra del tudense José Domínguez Bugarín, que sustituye a uno anterior, del cual Bautista reutilizó la figura saliente del apóstol Santiago a caballo, encargada al maestro portugués Alonso Martínez de Montánchez en 1601. Tanto el retablo barroco, como su rosetón y las figuras de Santiago, San Juan Bautista y San Francisco Javier fueron sometidas a una profunda restauración que fue bendecida ayer por el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín.

Tal y como explicó el deán de la catedral de Tui, José Diéguez Dieppa, la intervención realizada permitió salvar a este elemento patrimonial del colapso, pues su estado era crítico por el ataque de las termitas y otros agentes, como el propio paso del tiempo. «Gracias a los recursos de la catedral, con la recaudación de las visitas, se pudo financiar la obra», indicó el deán, dando paso a las personas responsables de las empresas que asumieron el reto de devolver el esplendor a la capilla dedicada al patrón de Galicia, parada obligatoria de los miles de peregrinos que pasan por Tui cada año.

La empresa Acanto C&R se encargó de la restauración del retablo y las figuras del apóstol Santiago, San Juan Bautista y San Francisco Javier. Sus representantes explicaron que la obra se alargó más de los esperado porque los síntomas que los daños permanecían ocultos y existía peligro de derrumbe. Lo desmontaron para acceder a su reverso y extrajeron hasta 15 capachos de escombros. Por otro lado, aunque intentaron recuperar la policromía original, fue imposible y tuvieron que optar por reproducir la de su última restauración, a principios del siglo XX.

Por otro lado, también se restauró el rosetón. El trabajo lo realizó la empresa Cosmo Vidrieras Artísticas, cuya portavoz indicó que, en 40 años de trayectoria de la firma, «es la primera vez que nos encontramos con un recurso de sujeción de las vidrieras de estas características; utilizado en catedrales como la de Canterbury, León o Sevilla». Además, también destacó que se desconoce la autoría y la fecha de dicha vidriera.

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El acto, al que también asistió el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, miembros de la Corporación tudense, otras autoridades y vecinos y vecinas de Tui, concluyó con un concierto de obras de Matías García Benayas, maestro de la capilla de la catedral de Tui entre 1694 y 1737, a cargo del grupo vocal Vox Stellae.