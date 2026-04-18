La Feira dos Cultivos do Baixo Miño se celebrará del 8 al 10 de mayo

La Feira dos Cultivos do Baixo Miño celebrará su vigésimo primera edición del 8 al 10 de mayo en la Plaza Pintor Antonio Fernández de Goián, en Tomiño, donde se dará cita el sector del viverismo gallego para disfrutar de actividades en torno a la innovación y divulgación de la planta, la flor, la huerta y los suministros. El evento vuelve a apostar por un formato al aire libre, facilitando el contacto directo entre profesionales, empresas y público en general.

El paisajista Íñigo Segurola, conocido por su paso por televisión al frente del programa Bricomanía y como colaborador en Decogarden, volverá a la Feira dos Cultivos do Baixo Miño y será el padrino de esta edición, acercando su experiencia y conocimientos en una de las charlas previstas en el programa. Junto a él también se incorporan voces como la de la influencer Nuska Chousa.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destaca el valor estratégico de esta feria para Tomiño y el orgullo que supone «ver como este proyecto creció hasta convertirse en un referente en Galicia. Sn más de dos décadas apoyando un sector clave para nuestro territorio y compartiendo con los vecinos una feria que refleja talento, innovación u futuro». «Esta edición es una oportunidad para seguir fortaleciendo el vínculo entre el sector productivo y los vecinos y vecinas, poniendo en valor el trabajo de tantas personas que hacen posible este crecimiento», subraya la regidora.

Por su parte, desde la directiva de la Asociación de Cultivos do Baixo Miño ponen en valor la consolidación del formato. «La experiencia de los últimos años demuestra que sacar la feria a la calle fue un acierto para poder acercar el sector a un mayor número de gente, hacerlo más accesible y dinámico y seguir creciendo en calidad y participación», destacan.

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El Concello de Tomiño avanza que uno de los grandes atractivos de esta edición serán los obradoiros, que incrementan su oferta tras el éxito de las ediciones anteriores, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje práctico y participativo que continúa creciendo año tras año. Igualmente, no faltará el Mercado de Primavera, un espacio de venta al público abierta tanto al sector como a artesanos y otras iniciativas, que estará disponible los tres días que dura la feria.