La exposición de sambenitos de la catedral de Tui recala en Ávila

La exposición itinerante Sambenitos de la catedral de Tui: historia, memoria e infamia recala en Ávila tras su paso por Madrid y la localidad pacense de Llerena, con un marcado carácter pedagógico centrado en la memoria histórica y la reflexión sobre la intolerancia. El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro González, subrayó durante la inauguración ese objetivo divulgativo de la muestra, en un acto en el que estuvo acompañado por el regidor abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; el comisario de la exposición, Rafael Sánchez Bargiela, y el gerente de la Red de Juderías, Iñaki Echeveste.

La exposición, impulsada por el Concello de Tui y la Red de Juderías de España, se enmarca en los actos conmemorativos del 800 aniversario de la consagración de la catedral tudense y podrá visitarse hasta el 17 de mayo en el Auditorio Municipal de San Francisco, antes de iniciar su siguiente parada en Sevilla.

Durante el acto, Sánchez Cabrera animó a los abulenses a acercarse a la muestra para «conocer una parte de la historia de España» a través de unos documentos «únicos» y de «altísimo valor». En la misma línea, Cabaleiro recordó que los sambenitos recogen condenas impuestas por la Inquisición a judíos conversos y a sus familias en Tui, y calificó aquellos procesos, documentados en el siglo XVII, como «una de las grandes infamias de la historia de este país».

El regidor tudense incidió en el carácter estigmatizador de estas condenas, que suponían «una humillación» no solo para los afectados, sino también para sus descendientes durante generaciones. «Era la materialización de la represión hacia una comunidad por profesar una religión distinta o ser diferente», afirmó, al tiempo que vinculó el mensaje de la exposición con la actualidad, al advertir de que «hoy en día se siguen colgando sambenitos» a quienes son percibidos como distintos.

La muestra reúne reproducciones de cinco lienzos con catorce sambenitos conservados en el Museo Diocesano de Tui, donde fueron hallados enrollados en 1987. Según explicó su comisario, estos elementos constituyen testimonios excepcionales, ya que apenas se conservan piezas originales similares en España, más allá de algunos ejemplos en la provincia de Burgos.

Los sambenitos eran utilizados para señalar públicamente a los condenados por la Inquisición, que debían portarlos como grandes escapularios con la cruz de San Andrés. Posteriormente, estas telas quedaban expuestas en las iglesias, perpetuando el castigo y extendiendo el estigma a las siguientes generaciones hasta su desaparición en el siglo XIX.

Noticias relacionadas

La exposición se completa con paneles explicativos y documentación histórica, así como con una conferencia a cargo de Sánchez Bargiela, prevista para este jueves a las 19.30 horas en el propio auditorio abulense.