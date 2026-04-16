Tomiño aplicará el pago por generación real de basura

Tomiño dará un paso al frente en la gestión de residuos con la implantación de una tasa de basura vinculada a la generación real de desechos por parte de la ciudadanía. Este será uno de los ejes centrales del nuevo modelo presentado por el Concello, con el que aspira a convertirse en el primer municipio gallego en cumplir al 100% los objetivos ambientales fijados por la normativa europea.

La propuesta, dada a conocer en una jornada técnica celebrada en el Espazo Isaura Gómez, plantea un cambio profundo en la forma de gestionar los residuos, tanto desde el punto de vista organizativo como fiscal. El objetivo es claro: avanzar hacia un sistema más justo en el que cada vecino pague en función de lo que realmente genera, incentivando así la reducción y el reciclaje.

La normativa europea marca que en 2030 deberá reciclarse el 60% de los residuos, porcentaje que se elevará al 65% en 2035. Para alcanzar estas metas, el gobierno local ha diseñado un modelo propio tras años de análisis técnico y planificación, adaptado a la realidad rural y dispersa del municipio.

La alcaldesa, Sandra González, subrayó que la gestión de residuos «no es un tema accesorio, sino uno de los ejes estratégicos de la acción de gobierno», destacando su impacto directo en el medio ambiente y su carácter de competencia municipal.

El nuevo sistema se implantará de forma progresiva en un plazo de entre dos y tres años y combinará diferentes fórmulas según el territorio. En los núcleos rurales se apostará por la recogida puerta a puerta, mientras que en las zonas urbanas se habilitarán Centros de Reciclaje Integral Comunitarios (CRICs) con identificación de usuario, lo que permitirá aplicar de forma efectiva esa tasa ajustada al consumo real.

Además, el despliegue del modelo irá acompañado de un proceso de participación vecinal, clave para facilitar la adaptación a un sistema que supone un cambio de hábitos. La iniciativa cuenta con financiación de la Diputación de Pontevedra, que aporta 1,2 millones de euros, y de la Xunta de Galicia, con 162.000 euros.

El proyecto se enmarca bajo la marca O grilo verde, con la que el Concello busca promover una transición ambiental participativa. Su imagen incluye una mascota diseñada por el ilustrador Carlos Taboada, en lo que supone también un homenaje a su figura.

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Desde el gobierno local insisten en que este modelo no es una medida improvisada, sino el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo. Con él, Tomiño pretende situarse a la vanguardia de la gestión de residuos en Galicia, combinando cumplimiento normativo, innovación y una fiscalidad más equitativa basada en el principio de quien más contamina, más paga.