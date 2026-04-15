Saneamiento
Tomiño impulsa un proyecto para prevenir inundaciones en Carregal
La actuación dará respuesta a los episodios de anegamiento detectados en la zona
El Concello de Tomiño avanza en la redacción de un nuevo proyecto para Carregal de Abaixo con el objetivo de anticiparse a los riesgos de inundaciones y reforzar la protección de la población y del territorio. La actuación permitirá ampliar la red de saneamiento y dar respuesta a los problemas detectados en la zona tras varios episodios recientes de anegamientos. La iniciativa nace con la prioridad de mejorar tanto el sistema de saneamiento como la seguridad de las viviendas, apostando por soluciones técnicas basadas en estudios elaborados por distintos equipos de ingeniería. El objetivo es intervenir de forma integral para minimizar riesgos y elevar la calidad de vida de los vecinos.
La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, subrayó que “la seguridad de las personas y de sus viviendas es una prioridad absoluta, y por eso estamos trabajando con rigor técnico para dar soluciones reales a una problemática que preocupa a los vecinos». El presupuesto con el que cuenta este proyecto asciende a 600.000 euros, financiados con fondos europeos gestionados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. n
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