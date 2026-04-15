‘Ok’ de la Xunta al terreno para el nuevo centro de salud de O Rosal

La situación de la atención primaria en O Rosal ha entrado en una fase clave tras la reunión mantenida entre la alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. El encuentro, solicitado por el Concello, sirvió para trasladar la preocupación municipal por la falta de personal y la sobrecarga asistencial en el centro de salud.

Desde la Consellería se comprometieron a trabajar en soluciones que permitan mejorar la situación actual y anunciaron la próxima visita del gerente del área sanitaria, Javier Puente. La regidora valoró positivamente el encuentro y subrayó la importancia de trasladar de primera mano la realidad asistencial del municipio. «La atención primaria requiere respuestas inmediatas y un compromiso firme por parte de las administraciones», señaló.

Uno de los principales avances de la reunión fue el visto bueno de la Xunta a la parcela adquirida por el Concello para la construcción de un nuevo centro de salud. Tras analizar el terreno, el Sergas confirmó su idoneidad, lo que permitirá al Ayuntamiento iniciar ahora las modificaciones urbanísticas necesarias para calificarlo como suelo dotacional y proceder a su cesión a la Consellería de Sanidade, paso imprescindible para que la Xunta pueda licitar el proyecto.

Fernández Callís destacó que este avance supone «un paso muy importante para el presente y el futuro de los rosaleiros», al tratarse de una infraestructura estratégica que permitirá ofrecer una atención sanitaria más moderna y adaptada al crecimiento poblacional del municipio.

Noticias relacionadas

El Concello adquirió en febrero del pasado año una parcela de más de 1.600 metros cuadrados situada frente al actual centro de salud, con capacidad para albergar unas instalaciones de mayor tamaño y dotación. El espacio permitirá no solo la construcción de un nuevo edificio sanitario, sino también la incorporación de otros servicios que den respuesta a las necesidades asistenciales de la población.