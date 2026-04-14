Celebraciones locales
Miles de personas despiden a caballo y en la Catedral de Tui el San Telmo más inusual
La feria cabalar congregó a numerosos aficionados en San Bartolomé y los actos religiosos se trasladaron al templo tudense por la lluvia
Por segunda vez en la última década, las fiestas de San Telmo se celebraron sin atracciones. Los feriantes no quisieron asumir la subida de la tasa impulsada por el Concello, que a su vez no se fiaba de la seguridad de estas infraestructuras. Por eso la feria por antonomasia de la capital del Baixo Miño fue más diferente de lo habitual. Ayer, festivo local, fue el día grande y a la vez el cierre de las celebraciones. Por la mañana, en San Bartolomé, tuvo lugar la última jornada de la tradicional feria cabalar en una actividad que arrancó a primera hora con la compraventa de caballos. Muchos aficionados acudieron a trote sobre sus equinos a San Bartolomé para gozar de una jornada de confraternización.
Desde hace unos años la feria premia a la mejor presentación de jinetes, amazonas, ponis o carruajes, así como a los más jóvenes en participar. Precisamente, el día en que la concentración cabalar lució en todo su esplendor, los más pequeños fueron protagonistas, realizando una yincana, además de dar rienda suelta el sábado a su destreza subidos a un caballo, tras lo cual recibieron sus respectivas medallas.
Obviamente, tampoco faltaron los puestos de venta con artículos equinos y los gastronómicos, que atrajeron a numerosos vecinos no solo de Tui, sino de todos los municipios de la comarca y de la provincia.
El domingo la atención se volvió a centrar en los jóvenes, con el concurso exhibición de enganches, uno de los pocos certámenes de estas características que se celebran en el sur de Galicia. También se celebró el espectáculo ecuestre de Miron Bococi, uno de los mejores exhibicionistas de fama internacional.
Tras la feria cabalar y las numerosas actividades que se celebraron ayer en Tui, como el concierto de la banda de música de la escuela naval de Marín en el teatro municipal, poco antes de las 21.00 horas se anunció por megafonía que se cancelaba la procesión debido a la lluvia que en ese momento estaba cayendo. Las celebraciones se trasladaron entonces al interior de la Catedral de Tui, que congregó a numerosos fieles hasta el punto que muchos tuvieron que quedarse fuera. Tras la actuación de la banda de gaitas Arume de Malvas y de la banda de música popular de Tui, entre otras agrupaciones, en presencia de dirigentes como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el de la Diputación, Luis López o el delegado de Zona Franca, David Regades, junto a autoridades municipales y religiosas, se llevó a cabo la ofrenda a San Telmo también en el interior del templo tudense.
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