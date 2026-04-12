Tomiño promueve la inmersión lingüística

El Concello de Tomiño ultima los detalles para dar continuidad al proyecto piloto de inmersión lingüística puesto en marcha el año pasado, un programa intensivo de 15 días dirigido a la juventud del municipio que combina aprendizaje, convivencia y crecimiento personal.

La iniciativa, impulsada y cofinanciada por el Concello, se desarrolla en estrecha colaboración con la Anpa Solleiros, que llevaba tiempo demandando este tipo de iniciativas, y con la participación del IES Antón Alonso Ríos, que será el encargado del proceso de selección del alumnado participante. En las próximas semanas se abrirá la nueva convocatoria, que estará dirigida a un grupo reducido de participantes, con las plazas todavía pendientes de determinar.