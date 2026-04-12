Tradición centenaria
San Telmo, también para devotos del mundo ecuestre
Los amantes de los caballos tienen por delante un fin de semana lleno de actividades pensadas para ellos, como antesala de la tradicional concentración caballar que reunirá a miles de personas el lunes en Tui
Al margen de las verbenas, las terrazas llenas de gente y su majestuosa procesión, si hay algo por lo que se caracterizan las fiestas patronales de Tui es por la concentración caballar de San Telmo, una cita centenaria que convierte a Tui en un referente en Galicia a nivel ecuestre. Su día grande es el propio lunes de San Telmo, pero desde hace unos años, el Concello extendió su celebración al fin de semana previo, lo que permite triplicar el disfrute de esta cita de obligada asistencia para los devotos del mundo equino,
Ayer comenzó el espectáculo, con una jornada pensada para los más pequeños, que pudieron demostrar sus habilidades en el Concurso de Santo Hípico Cidade de Tui, organizado por el Club Hípico Equigalia. Además de alumnos y alumnas del club tudense, también participaron niños y niñas de otras hípicas de Gondomar, de Santiago de Compostela y hasta de Portugal. La destreza mostrada por los pequeños jinetes y amazonas se premió con medallas para todos los participantes, en todas las categorías, desde barritas, cruzadas hasta 0,5, 0,8 y 1 metro.
Hoy continúa el programa con importantes citas. Por la mañana tendrá lugar una ruta caballar gratuita, desde el propio recinto de San Bartolomé hasta la ribera de Caldelas. Dicha actividad fue la novedad del año pasado y, debido al éxito que tuvo, se repite este año. Los participantes realizarán un trayecto por caminos agrícolas y terminarán en la ribera de Caldelas, donde serán recompensados con un pincho.
Por la tarde la atención se volverá a centrar en San Bartolomé, con el Concurso Exhibición de Enganches, uno de los pocos certámenes de estas características que se celebran en el sur de Galica, que comenzará a las 17 horas; y el espectáculo ecuestre de Miron Bococi, uno de los mejores exhibicionistas de fama internacional, a partir de las 19 horas.
Y por fin, mañana, lunes de San Telmo, la jornada más concurrida de esta concentración caballar, cuya tradición se remonta un siglo atrás. A partir de las ocho de la mañana abrirá la feria, que se extenderá hasta la hora de comer, con los tradicionales puestos de churrasco y pulpo en el recinto de San Bartolomé. La programación comenzará a las 10.30 horas con la exhibición de labranza tradicional con bueyes, dirigida por una de las mujeres más longevas de Tui y en la que participarán niños y niñas que podrán apadrinar sus propias semillas. A las 11.30 horas se celebrará una yincana para niños y adultos y a las 12.45 horas tendrá lugar la entrega de premios para la mejor presentación de jinete, amazona, caballo, pony, carruaje, burro, mula jinetes más joven y amazona más joven; y al mejor tratante: con más cabezas, burros, ponis y caballos.
Por último, la estrella internacional Miron Bococi pondrá la guinda a la concentración caballar de San Telmo con un espectáculo ecuestre de doma en libertad, a partir de las 13 horas.
Los Satélites y Panorama City, citas musicales
La programación de las Fiestas de San Telmo de hoy es amplia y variada. Al margen de la Concentración Caballar en San Bartolomé, el centro urbano y el Espacio Ferial acogerá diferentes citas a lo largo de todo el día, como el desfile de exaltación del traje tradicional, que arrancará a las 12.15 horas desde la Glorieta de Vigo hasta la Plaza de San Fernando. Luego se sucederá la música de las bandas de Ribadumia y de Tui, así como de los pasacalles y charangas. En la calle Compostela actuará la orquesta Los Satélites a las 19.30 horas y a las 22 horas; en el edificio de la calle Camilo José Cela actuará el grupo The Sibaritas a las 21.30 horas; y, finalmente, Panorama City cerrará la programación dominical a partir de las 23.30 horas en el Espacio Ferial.
Mañana, lunes de San Telmo, festivo local en Tui, la verbena correrá a cargo de París de Noia, con doble pase, a las 19 y a las 24 horas en el Espacio Ferial. Antes, por la tarde, será el desfile de la Banda de Guerra de la Brilat, desde la calle Augusto González Besada hasta la plaza de San Telmo, a las 19.15 horas; y, a partir de las 21 horas, saldrá la procesión de San Telmo por las calles de Tui. Al finalizar, habrá tirada de fuegos piromusicales.
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