Carreteras
El PP de Tomiño pide a la Diputación que repare las pistas locales
Acusan al gobierno local de inacción y de «tener, tristemente, otras prioridadades»
El Partido Popular de Tomiño ha solicitado públicamente a la Diputación de Pontevedra la elaboración y dotación presupuestaria de un plan de transferencia de fondos destinado a la reparación, bacheo y arreglo de las pistas municipales dañadas por los temporales. La formación denuncia que el estado de estas vías es muy deficiente y critica la inacción del Concello, al que acusan, además, de «tener, tristemente, otras prioridades».
La presidenta local, Lara Meneses, calificó de «increíble» la falta de actuaciones urgentes ante la presencia de baches, grietas y roturas, advirtiendo de riesgos para la seguridad vial. Por ello, los populares piden a la institución provincial presidida por Luis López que habilite un fondo específico que permita «rescatar» al municipio.
Meneses también señaló la falta de recursos municipales y reclamó intervenciones inmediatas que garanticen una circulación segura en los próximos meses. La situación afecta a todas las parroquias tras los temporales del otoño e invierno recientes más.
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