El Concello requiere «la inmediata demolición» del Talaso de Oia
La orden se ampara en una diligencia judicial
El Concello de Oia ha requerido formalmente a la sociedad Balneario del Atlántico «la inmediata demolición» de sus instalaciones de talasoterapia y hotel Talaso cumpliendo así una diligencia judicial.
La notificación del Concello cumple lo solicitado a mediados de marzo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Pontevedra. Esa orden judicial se emitió al no haberse aprobado el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID) dentro de los plazos establecidos en un auto previo de febrero de 2024 y deriva de la sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anuló las licencias de construcción concedidas en el año 2000 para el hotel balneario al basarse en una norma municipal que no existía cuando se edificó.
Bajo el mandato judicial, el Concello ordena ahora a la empresa la demolición inmediata del complejo hotelero y de talasoterapia situado en As Mariñas, Mougás.
En el documento, la alcaldesa, Cristina Correa, fundamenta la resolución en el deber constitucional de colaboración con la justicia. La regidora advirtió el mes pasado de que una eventual reclamación de responsabilidad patrimonial derivada del derribo podría suponer la «quiebra» económica del Concello.
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