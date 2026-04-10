El campo de fútbol de A Mata, primero en Galicia con relleno ecológico

El campo municipal de A Mata se consolida como un referente en Galicia tras culminar su transformación integral. El Concello de O Rosal ha finalizado la renovación de estas instalaciones deportivas, que incorporan mejoras pioneras y suponen un salto de calidad para el deporte base de la comarca.

La actuación ha contado con una inversión cercana al millón de euros, financiada con fondos propios y con aportaciones europeas, estatales, autonómicas y provinciales. El proyecto, desarrollado por fases, ha sido destacado por el gobierno local como un ejemplo de planificación y colaboración institucional.

Entre las principales novedades destaca el nuevo terreno de juego, el primero en Galicia de césped artificial con relleno ecológico, que elimina el uso de caucho, un microplástico altamente contaminante. La actuación se completó con la reforma integral de los vestuarios, incorporando mejoras en confort y funcionalidad, así como medidas de eficiencia energética como la instalación de placas solares y una caldera de biomasa.

Noticias relacionadas

El recinto garantiza además la accesibilidad universal tanto para deportistas como para el público. El Concello ha impulsado también la digitalización de las instalaciones, con sistemas de acceso domotizados y un nuevo videomarcador. A estas actuaciones se suman otras mejoras, como un campo anexo para entrenamiento, nuevos banquillos, una cabina para retransmisiones y un espacio destinado al almacenamiento de material.