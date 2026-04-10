El campo de fútbol de A Mata, primero en Galicia con relleno ecológico
La reforma integral del estadio de O Rosal, tras una inversión cercana al millón de euros, elimina el uso de caucho al ser un microplástico muy contaminante
El campo municipal de A Mata se consolida como un referente en Galicia tras culminar su transformación integral. El Concello de O Rosal ha finalizado la renovación de estas instalaciones deportivas, que incorporan mejoras pioneras y suponen un salto de calidad para el deporte base de la comarca.
La actuación ha contado con una inversión cercana al millón de euros, financiada con fondos propios y con aportaciones europeas, estatales, autonómicas y provinciales. El proyecto, desarrollado por fases, ha sido destacado por el gobierno local como un ejemplo de planificación y colaboración institucional.
Entre las principales novedades destaca el nuevo terreno de juego, el primero en Galicia de césped artificial con relleno ecológico, que elimina el uso de caucho, un microplástico altamente contaminante. La actuación se completó con la reforma integral de los vestuarios, incorporando mejoras en confort y funcionalidad, así como medidas de eficiencia energética como la instalación de placas solares y una caldera de biomasa.
El recinto garantiza además la accesibilidad universal tanto para deportistas como para el público. El Concello ha impulsado también la digitalización de las instalaciones, con sistemas de acceso domotizados y un nuevo videomarcador. A estas actuaciones se suman otras mejoras, como un campo anexo para entrenamiento, nuevos banquillos, una cabina para retransmisiones y un espacio destinado al almacenamiento de material.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional