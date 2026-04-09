Play-Doc proyectará dos clásicos del cine mudo en la iglesia de San Domingos

La vigésimo segunda edición de Play-Doc en Tui volverá a convertir algunos de los espacios más significativos de la ciudad en salas de cine con el ciclo de «Cine Recorridos» y las sesiones de cine mudo en la iglesia de San Domingos.

«Cine Recorridos», un itinerario nocturno por el casco histórico de Tui, tendrá lugar el jueves 30 de abril a las 21.00 horas. Acogerá dos intervenciones audiovisuales en vivo, que se desarrollarán en tiempo real y en las que el sonido, la imagen y el propio espacio formarán parte de la obra.

La primera parada será «Krakatoa», del artista y cineasta Carlos Casas, presentada en directo junto a los artistas sonoros Nicolas Becker y Armand Lesecq. La intervención toma como punto de partida la erupción del volcán Krakatoa en 1883 y se construye en tiempo real mediante creación de efectos sonoros, improvisación musical y edición de imagen y sonido.

La segunda y última parada del recorrido será en la iglesia de San Domingos con «Variaciones para un retablo», una intervención audiovisual en directo de la artista visual Alba G. Corral, creada específicamente para este espacio, en la que se proyectarán imágenes generadas en tiempo real sobre el retablo de la iglesia, obra del escultor Antonio del Villar, uno de los conjuntos más destacados del barroco en Galicia.

Proyecciones con música en directo

Noticias relacionadas

Por otro lado, las sesiones de cine mudo en la iglesia de San Domingos tendrán lugar el viernes 1 de mayo y el domingo 3 de mayo, a las 22.30 horas. El interior de la iglesia acogerá las proyecciones de dos obras maestras de la historia del cine, como son «El séptimo cielo», de Frank Borzage, y «La pasión de Juana de Arco», de Carl Theodor Dreyer; dos películas que representan uno de los momentos de mayor plenitud expresiva del cine mudo. Para ambas reproducciones, la música en directo correrá a cargo del pianista y compositor portugués Filipe Raposo, referente europeo en el acompañamiento de cine mudo y con una amplia trayectoria en el ámbito del cine y la composición.