El Tyde FC abre su álbum familiar

Cien años de historia y más de un centenar de fotografías para celebrarlo. El Tyde FC sigue siendo protagonista de las Fiestas de San Telmo de Tui, que dedican este año su tradicional exposición de fotografías antiguas a la historia del club de fútbol local, que también fue homenajeado con el Premio Cidade de Tui, en la categoría colectiva. Así, bajo el título «Tyde FC. Un Século de Historia», el equipo tudense abre su álbum familiar centenario.

La muestra recorre la trayectoria de la entidad, desde antes de su fundación, cuando el fútbol llegó a Tui a comienzos del siglo XX, de la mano de militares y jóvenes que conocieron fuera este deporte que, con el paso del tiempo, arraigó en la ciudad. A través de más de un centenar de fotografías, así como de otros objetos como la equipación del club, recortes de prensa o trofeos, la exposición revive la historia del Tyde FC, desde sus inicios en campos de fútbol improvisados, hasta su consolidación en el ya desparecido campo del Chau-Chau, e incluso algunas imágenes de la construcción del actual Álvarez Durán.

Celebración de la Copa Comarcal en la temporada 1979-80. / Cedida

Entre los contenidos más destacados, los visitantes podrán revivir momentos históricos, como el ascenso a Tercera División en la temporada del 1982/83, cuyas imágenes que agrupan bajo el título «Cando o Tyde tocou o ceo». Otro de los grandes atractivos son las míticas botas que usó Hermidita, histórico goleador del RC Celta, cuyo registro solo ha sido superado por Iago Aspas.

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La exposición, en la planta baja del edificio Francisco Sánchez de Tui, permanecerá abierta hasta mayo.