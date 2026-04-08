El PP exige al Concello de Tui que aparte de forma temporal al concejal de Urbanismo

El PP de Tui exige al alcalde, Enrique Cabaleiro, que aparte de forma temporal de sus funciones al concejal de Urbanismo, Miguel Méndez, hasta que se esclarezca el presunto delito de acoso laboral a una funcionaria y por el que el juez lo ha citado en calidad de investigado.

El portavoz local del PP, Nico Montes, indicó que se trata de una causa que se refiere directamente al funcionamiento y a las tareas del propio Concello, por lo que entiende que para no interferir en la labor municipal, Méndez debería ser apartado de las tareas de gobierno de forma provisional hasta que haya una resolución.

El concejal del PP considera que se debe actuar con cautela para evitar posibles perjuicios posteriores al edil socialista en caso de archivo o absolución, pero también recuerda que «en el ejercicio de la función pública se debe priorizar ante todo el buen funcionamiento de la institución a la que representa».

Por otro lado, el líder del PP de Tui exige al alcalde y a la concejala de Igualdad explicaciones públicas sobre la forma en la que está actuando el Concello en este caso. «Lo único que han hecho es atacar a la presunta víctima y acusarla de un delito de coacciones. Resulta interesante que el señor Cabaleiro recuerde que en 2019 se produjo una denuncia similar frente al entonces alcalde (Carlos Padín), dándole toda la veracidad a la denunciante y sin mostrar el respeto que ahora piden a la presunción de inocencia del investigado. ¿Solamente tienen veracidad las denuncias cuando los denunciados son los rivales políticos? Es un pésimo ejemplo para la ciudadanía», incide Montes.

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El PP también lamenta la falta de medidas internas para abordar un caso como este pese a contar el Ayuntamiento con un plan de igualdad.