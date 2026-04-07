San Telmo
La semana del Teatro Amador, a escena
Tui acoge hasta el viernes obras de los grupos San Fins, A Insua, Aloia y Xuntanza
Tui
Las fiestas de San Telmo no serían lo mismo la semana del Teatro Amador, en la que grupos aficionados de las distintas parroquias de Tui entran a escena. Así, desde hoy y hasta el viernes, el teatro municipal acoge obras todos los días a las 21.00 horas. Las entradas están a la venta en la web www.tui.gal y también se pueden adquirir de forma presencial en taquilla por un precio de dos euros. El grupo de teatro San Fins de Rebordáns será el encargado de actuar hoy, y los siguientes días será el turno de A Insua (Caldelas), Aloia (Pazos de Reis) y Xuntanza (Randufe).
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