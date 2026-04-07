Memoria, orgullo y raíces se fusionan en los premios ‘Cidade de Tui’

El Teatro Municipal de Tui vivió el pasado sábado una de esas citas que trascienden lo institucional para convertirse en celebración colectiva. La entrega de los Premios Cidade de Tui 2026 reunió a vecinos, representantes públicos y tejido asociativo en un acto cargado de emoción, memoria y orgullo compartido, con dos protagonistas que simbolizan pasado, presente y futuro de la ciudad: Marga do Val y el Tyde FC.

Sobre el escenario, el alcalde, Enrique Cabaleiro, puso palabras a ese sentimiento común al recordar que estos galardones nacen de la necesidad de reconocer a quienes construyen ciudad día a día. Habló de identidad, de pertenencia y de un orgullo que, según destacó, «se ha ido forjando entre todos, desde lo individual y lo colectivo», hasta convertir a Tui en lo que es hoy.

Ese hilo conductor —la identidad compartida— se reflejó con claridad en los premiados. Por un lado, el Tyde FC, uno de los clubes más antiguos de Galicia, con más de un siglo de historia a sus espaldas. Por otro, Marga do Val, figura clave en la vida cultural y social, comprometida con la memoria, la igualdad y los derechos civiles.

El momento de recoger los galardones dejó algunas de las imágenes más significativas de la jornada. El presidente del club, David Domínguez, realizó un recorrido por los cien años de historia del Tyde FC, una trayectoria tejida —dijo— con historias «unas tristes, otras hermosas», pero todas ellas parte de una misma pasión compartida por generaciones de tudenses. Reivindicó el valor de una afición «fiel, apasionada y entregada», a la que definió como «el mayor título del club», y miró al futuro con un objetivo claro: consolidar lo logrado y aspirar a escribir nuevas páginas memorables.

En paralelo, Marga do Val ofreció una intervención íntima, cargada de recuerdos personales. Evocó su infancia y juventud en Tui y reconoció la emoción de compartir este reconocimiento con el Tyde FC, con el que mantiene una vinculación familiar. También tuvo palabras para el simbolismo del propio galardón, obra del escultor Silverio Rivas, vinculado a Sobredo, y quiso hacer extensivo el premio a sus compañeros del Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo, al que definió como una de las primeras organizaciones en la defensa de la memoria. «En Tui hay miles de historias de las que aprender y escribir», afirmó.

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La música tradicional también tuvo su espacio en la ceremonia. La Banda de Gaitas Arume de Malvas fue la encargada de abrir y cerrar el acto, poniendo el broche final con el himno gallego a una tarde en la que Tui se miró a sí misma para reconocerse en su gente.