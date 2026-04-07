Adiós al exorcista de la diócesis de Tui-Vigo

La diócesis de Tui-Vigo llora el fallecimiento del que sin duda ha sido uno de sus sacerdotes más emblemáticos, José Luis Portela, natural de A Guarda, quien falleció la pasada madrugada a los 83 años de edad. Más de la mitad de su vida, concretamente 55 años, ejerció como párroco de San Martín y San Campio de Figueiró, en Tomiño, donde era un pilar.

Allí recibía a diario durante más de medio siglo a numerosas personas procedentes tanto de la comarca del Baixo Miño como de otros puntos de Galicia, que lo buscaban para expresarle sus inquietudes espirituales. Muchas de ellos acudían para que los liberase de la influencia satánica. Porque José Luis Portela fue durante todos estos años un párroco que hablaba abiertamente del exorcismo. Pero también los practicaba y liberaba a los fieles de la inmensa carga que el demonio depositaba sobre ellos.

¿Y cómo identificaba cada caso antes de practicar un exorcismo? Una de las críticas más recurrentes a este tipo de prácticas, tal y como explicaba, era la de diferenciar entre dolencias psiquiátricas y posesiones. El sacerdote sostenía que la lucha contra el demonio no se realiza a la ligera. «Una persona con influencia satánica se resiste a entrar en el templo, rechaza al sacerdote, si se la rocía con agua bendita le quema, al igual que si le impone la mano en la cabeza», describió.

Además, reacciona violentamente contra el sacerdote «porque es quien va a combatir al demonio» o «habla lenguas extrañas», algo que «un enfermo no hace», añadía cuando se le preguntaba sobre este asunto.

Pero su figura trascendía lo religioso, pues era un auténtico referente social en la comunidad. Y es que la gente también también llamaba a su puerta pidiendo ayuda para subsistir. En su dilatada trayectoria en Figueiró plantó más de 8.000 árboles para poder vender madera y financiar las obras del templo.

En Figueiró, gracias a su iniciativa, quedarán para la posteridad obras que dignifican el Santuario, como la capilla penitencial, la fuente de San Campio, con relieves del hijo pródigo y el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob; la fuente del silencio; el auditorio en el área de reflexión; la fuente de los apóstoles con pileta de lavado de pies de peregrinos; fuente de la paz en el atrio; las imágenes de la Virgen de la Esperanza, de Santa Arquelaida, San Antonio de Padua, la de San Pedro; monumentos a los fundadores de la parroquia en el segundo centenario, escudo y bandera del Santo; confesionarios, dos botafumeiros; libro de peticiones de favores y de acción de gracias; capilla de la pesa; ocho campanas en escala musical; carillón; una biblioteca; un salón parroquial; dos relieves del Espíritu Santo; un relieve de Jesús; e inscripciones para la meditación.

El funeral de José Luis Portela será este jueves a las 11.00 horas en la catedral de Tui.