Marián Mouriño invita a San Telmo, una fiesta «con identidad»

Tui vivió ayer el mejor de los escenarios para dar el pistoletazo de salida a las Fiestas de San Telmo, que se extenderán hasta el lunes, 13 de abril. Con el sol brillando sobre una plaza de la Inmaculada recientemente renovada, que amplía el espacio para acoger a cuantos más vecinos y vecinas mejor; copas de vino brindando con caldos de uno y otro lado de la frontera; y camisetas del Celta entre el público asistente, la presidenta del Real Club Celta de Vigo, Marián Mouriño, pronunció un pregón en el que comparó la identidad del club celeste con la de la ciudad de Tui.

«Tui no es solo un lugar con historia, es un lugar con identidad», recalcó Mouriño, indicando que, al igual que el Celta, «Tui mira al futuro sin perder lo que la hace única». Entre todas estas señas de identidad, la presidenta celeste mencionó la catedral, el Camino de Santiago, el Miño, la frontera y, sobre todo, «su gente». En este sentido, reconoció a Tui como «tierra celtista», con una de las peñas del Real Club Celta de Vigo más antiguas, como es la Peña Tudense, y también la Peña Evaristo. A ellas agradeció el apoyo incondicional al club a lo largo de sus más de cien años de historia.

Hace solo tres años que el Celta conmemoró su centenario; un aniversario que celebra este año el Tyde F.C., el club de fútbol local que ocupa un lugar protagonista en estas Fiestas de San Telmo. Igualmente, también Marián Mouriño, una de las pocas mujeres presidentas de un club de fútbol en España, se acordó del centenario del Tyde en su pregón, lo que provocó los aplausos del público que llenó la plaza de la Inmaculada para asistir al acto que abrió ayer las fiestas patronales de Tui.

Tras el pregón, el presidente del Tyde F.C., David Domínguez, obsequió a Marián con una camiseta conmemorativa del centenario del club tudense. Además, el Concello también regaló a «la presi» una ilustración enmarcada con cartel anunciador de las Fiestas de San Telmo, obra del artista tudense Carlos Fer. El gesto fue devuelto por la presidenta celeste, que entregó al alcalde, Enrique Cabaleiro, una camiseta del Celta grabada con el nombre de San Telmo 2026 en la espalda. El regidor agradeció a Mouriño su presencia en Tui y su colaboración en la promoción del 800 aniversario de la conmemoración de la catedral de Tui.

Con el final del pregón, comenzó la fiesta, concentrada a mediodía en la plaza da Inmaculada y el Paseo da Corredoira, donde se celebró la quinta edición del Encontro de Viños da Raia, con la participación de 17 bodegas de pequeños productores de Tui, O Rosal, Arbo, Valença y Melgaço. La cita se repite hoy, con vinos tintos, blancos y espumosos, acompañados con quesos, empanada, jamón, conservas, ostras y tarta de San Telmo.

Otro de los momentos destacados del primer día de fiesta fue la entrega de los Premios Cidade de Tui, que fueron entregados a la profesora y escritora Marga do Val en la categoría individual y al Tyde F.C., en la colectiva.

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Por la noche sonaron Puño Dragón y La Fuga en el Espazo Feiral, que hoy acogerá la actuación de Nú a partir de las 19.30 horas. El resto de las citas del día de hoy también tienen que ver con la música, al margen del Encontro de Viños da Raia, que abrirá de 12.00 a 15.30 horas y de 20.00 a 23.00 horas. A mediodía actuará la Charanga A tu ritmo en el Paseo da Corredoira, que también acogerá el concierto de la Banda de Música de Tui a las 12.30 horas. Por la tarde, el Teatro Municipal abrirá sus puertas para la celebración del tradicional Festival Folclórico; la Agrupación Musical de Matamá actuará en la Corredoira y, para terminar, el espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela acogerá la actuación de The Pileidis a las 21.30 horas.