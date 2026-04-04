Sucesos
Trasladan al hospital a un hombre tras sufrir un accidente con un tractor en Oia
Los vecinos habían conseguido sacar al varón de debajo de la máquina antes de que llegasen los bomberos
Un hombre ha sido trasladado al hospital tras sufrir un accidente mientras manejaba un tractor en Oia. Según recoge el 112 Galicia, el individuo quedó atrapado bajo la máquina, aunque los vecinos pudieron sacarlo sin que fueran necesarios los medios de excarcelación.
Pasadas las 11.30 horas, un particular alertó a la central de emergencias de lo sucedido. En su llamada, informó de la situación del herido e indicó que pedía ayuda desde una finca situada en lugar de O Serrallo, en la parroquia de Viladesuso.
Los Bomberos do Baixo Miño, que acudieron al lugar, comunicaron que los vecinos habían podido sacar al hombre de debajo de la máquina agrícola. Por su parte, personal sanitario del 061 se encargó de su evacuación. También fueron informados del incidente la Guardia Civil y el GES de A Guarda.
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