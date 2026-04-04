El juez cita como investigado al concejal de Urbanismo de Tui por presunto acoso laboral

El Juzgado de Instrucción número dos de Tui ha abierto diligencias previas a varios cargos públicos del Concello tudense por la presunta comisión de delitos de acoso laboral. Todo ha surgido a partir de una denuncia de una funcionaria municipal, concretamente una técnica del departamento de Urbanismo. Y ahora el juez, en esas diligencias, ha decidido citar en calidad de investigado al propio concejal de Urbanismo, Miguel Méndez Moreira, del PSOE, que deberá comparecer el día 5 de mayo. También deberán declarar como testigos la edil de Patrimonio, Ana María Núñez, y el arquitecto del Concello, Javier Antoñón. La denuncia por tanto ha sido admitida a trámite y habrá que ver si finalmente el juez decide archivarla o si llega a juicio. Lo que se abre ahora es una fase de investigación.

Habrá que ver si esta citación como investigado (la figura que antes se conocía como imputado) tiene alguna consecuencia a nivel político. Porque lo cierto es que Miguel Méndez es el concejal al frente de más áreas: Economía y Facenda, Urbanismo, Arquitectura Pública, Planeamiento, Espacios naturales, Ocio y Parque Móvil, contando de esta forma con una gran confianza por parte del alcalde. El regidor de Tui, precisamente, explicaba a FARO que tenía conocimiento de la existencia de esta denuncia pero que el Concello hasta el momento no ha recibido ninguna notificación judicial que certifique que Miguel Méndez está siendo investigado.

La fuente que ha destapado la imputación del edil de urbanismo de Tui por acoso laboral señala que «no se trata de un episodio aislado, sino de una forma de proceder que, en determinados entornos institucionales, «parece encontrar acomodo en dinámicas de silencio, desplazando el foco hacia la víctima y la ausencia de reacción por parte de quienes ostentan responsabilidades en materia de igualdad».

Fuentes del gobierno local señalan que la técnica de urbanismo denunciante es la misma que la que se querelló contra el exalcalde Carlos Padín en el año 2019, un proceso judicial que acabó archivado. «Sabemos que ya han ido a declarar dos funcionarios que negaron las acusaciones vertidas por la denunciante, que posteriormente los amenazó. Es más, ellos ahora la han denunciado a ella por coacciones», explica el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.