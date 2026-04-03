Tomiño activa ayudas para mejorar la depuración doméstica del agua

El Concello de Tomiño ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones destinada a mejorar los sistemas de depuración autónoma en viviendas del municipio, una iniciativa con la que el gobierno local refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos.

El programa contará con una inversión total de 55.500 euros y se articula en dos líneas de actuación. Por un lado, se contemplan ayudas para la mejora, sustitución o instalación de nuevos sistemas individuales de depuración. Por otro, se incluyen subvenciones para la redacción de la documentación técnica necesaria y la tramitación de las autorizaciones correspondientes para ejecutar estas intervenciones.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacó que esta medida «permite seguir avanzando hacia un modelo de municipio más sostenible, apoyando a las familias que necesitan adaptar o renovar sus sistemas para garantizar un funcionamiento adecuado y respetuoso con el entorno». Asimismo, subrayó la importancia de «acompañar a la vecindad, especialmente en las parroquias que no cuentan con conexión a la red de saneamiento, para asegurar unas condiciones óptimas tanto desde el punto de vista ambiental como de calidad de vida».

Las ayudas cubrirán hasta el 80% de los gastos subvencionables, con un máximo de 2.500 euros para actuaciones sobre los sistemas de depuración y de 600 euros para los costes de elaboración de la documentación técnica. Podrán beneficiarse de estas subvenciones las personas propietarias de viviendas unifamiliares que no estén obligadas a conectarse a la red municipal, conforme a la normativa vigente.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 28 de abril. Estas podrán tramitarse tanto a través de la sede electrónica como en el Registro General del Concello. Las personas interesadas pueden consultar toda la información en la sede electrónica municipal o en el teléfono 986622001 (extensión 2).

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Esta iniciativa se enmarca, además, en la estrategia municipal de mejora de la gestión del agua y de reducción del impacto ambiental en el territorio, especialmente en las zonas rurales donde la dispersión de la población dificulta la implantación de redes de saneamiento convencionales. Con estas ayudas, el Concello busca no solo facilitar la adaptación de las viviendas a la normativa vigente, sino también prevenir problemas derivados de vertidos inadecuados, proteger los recursos hídricos y contribuir a la conservación del entorno natural, al tiempo que impulsa una mayor concienciación entre la ciudadanía sobre la importancia de un correcto tratamiento de las aguas residuales en el ámbito doméstico.