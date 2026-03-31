Tomiño exige limpiar las parcelas antes del verano

El Concello de Tomiño ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir antes del próximo 31 de mayo con la normativa de gestión de la biomasa, una medida clave en la prevención de incendios forestales de cara a la época estival.

La obligación afecta a parcelas situadas en suelo urbano, urbanizable y de núcleo rural, así como a las franjas secundarias de hasta 50 metros alrededor de viviendas, edificaciones aisladas, urbanizaciones o instalaciones sensibles como gasolineras, cámpings, zonas industriales o depósitos de residuos. En estos espacios es obligatorio realizar tareas de roza, poda o corta de la vegetación.

Desde el Concello recuerdan que esta medida está recogida tanto en la ordenanza municipal como en la Lei 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, y resulta fundamental para reducir el riesgo de propagación del fuego y garantizar la seguridad de personas y bienes.

La alcaldesa, Sandra González, subraya que la prevención “es una tarea colectiva en la que cada parcela cuenta”, y destaca que una adecuada gestión de la biomasa “no solo cumple con la normativa, sino que protege las viviendas, el territorio y el entorno natural”. En este sentido, insiste en la importancia de actuar con antelación para evitar situaciones de riesgo durante los próximos meses.

El Concello advierte además de que, en caso de incumplimiento, podrá ejecutar de forma subsidiaria los trabajos necesarios, repercutiendo el coste a las personas propietarias. Esta actuación no excluye la apertura de expedientes sancionadores, con multas que pueden oscilar entre los 100 y los 3.000 euros.

428 expedientes abiertos

Durante el pasado año 2025, el Concello de Tomiño tramitó un total de 428 expedientes por incumplimientos relacionados con la gestión de la biomasa. De ellos, 310 se iniciaron a partir de denuncias vecinales, 31 a través de la aplicación ‘Meu Concello’ y 87 de oficio. Hasta el momento, 146 parcelas han completado las labores de limpieza y otras 16 han iniciado los trabajos, aunque en muchos casos estas actuaciones no se comunican oficialmente a la administración local.

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Desde el gobierno local insisten en la importancia de no esperar a los últimos días para realizar estas tareas, ya que el incremento de las temperaturas y la acumulación de vegetación seca elevan notablemente el riesgo de incendios. Asimismo, recuerdan que una correcta limpieza de las parcelas no solo reduce el peligro de fuego, sino que contribuye también a mejorar la salubridad y el estado general del entorno, evitando la proliferación de plagas y favoreciendo una mejor convivencia vecinal.