Críticas
Segundo intento infructuoso para trasladar el punto limpio de A Guarda
El PSOE de A Guarda acusa al alcalde, Roberto Carrero, «de gobernar sin rumbo, sin planificación y a golpe de improvisación» tras confirmar en una reunión con vecinos la paralización del traslado del punto limpio a la calle Maceiras en lo que ya es el segundo intento fallido. Los socialistas recuerdan que el Concello quería instalarlo en la zona de A Gándara, con un proyecto «inviable» que afectaba a terrenos de otro municipio. Y ahora, en la calle Maceiras, donde ya invirtieron casi 40.000 euros de dinero público en la compra de las parcelas que a día de hoy no tienen utilidad.
El PSOE denuncia que el gobierno local del PP actuó de nuevo «sin rigor técnico ni análisis previo», escogiendo una segunda localización que carecía de servicios, requería complejos trámites urbanísticos y que «perjudicaba a los vecinos de la zona por la pérdida de valor de sus propiedades».
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