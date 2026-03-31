Muere tras ser arrollado contra un muro por un coche que se salió de la carretera en Tomiño
El fatal suceso ocurrió sobre las 16.00 horas en la PO-344 a su paso por el lugar de O Barro
E. P.
Un hombre ha fallecido en la tarde de este martes en la localidad pontevedresa de Tomiño tras ser atropellado después de que un vehículo se saliese de la vía e impactase contra un muro.
Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron minutos antes de las 16.00 horas en la PO-344 a su paso por el lugar de O Barro, en Tomiño.
Allí, tal como informó el particular que alertó a los servicios de emergencia, un coche se salió de la vía e impactó contra un muro, atropellando a su vez a una persona que estaba en el lugar, que quedó atrapada.
Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Baixo Miño, al GES de A Guarda, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los Voluntarios de Protección Civil.
Pese a todo, nada se pudo hacer para salvarle la vida a la persona.
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