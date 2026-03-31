Este año 2026 se conmemora el bicentenario de la Parroquia de San Juan de Tabagón, en el Ayuntamiento de O Rosal, una circunstancia que no pasó desapercibida para la actual comisión de fiestas que lo va a celebrar en la festividad de San Juan del 24 de junio. Esta feligresía echó a andar tal día coma hoy hace doscientos años, el 31 de marzo de 1826, cuando tomó posesión de la misma su primer párroco D. Manuel Francisco Truyteiro. Así figura en la primera página del libro primero de casados (1826-1854): «Libro de casados de San Juan Bautista de Tabagón, formado por D. Manuel Francisco Truyteiro, primer abad de esta parroquia de nueva erección de la cual se ha posesionado en 31 de marzo de 1826». Y también lo decía en 1852 el historiador Ávila y La Cueva en su monumental historia del obispado de Tui: «El 31 de marzo de 1826 tomó posesión el nuevo Abad D. Manuel Francisco Truyteiro y empezó desde entonces a bautizarse, casarse y enterrarse en la nueva iglesia y tuvo principio la formal desmembración [de las parroquias de Eiras y San Miguel]. Un hecho que era la culminación de un largo proceso iniciado a finales del siglo XVIII.

El territorio de la nueva parroquia, situado a la entrada al estuario del río Miño viniendo desde Tui, era conocido desde antiguo como «Los mixtos de Tabagón y las Eiras», dado que, desde un punto de vista religioso, pertenecía a las feligresías de San Bartolomé de las Eiras y San Miguel de Tabagón. No obstante, dada la situación bastante alejada de las dos iglesias parroquiales así como la proyección económica y social, los vecinos del lugar fueron desarrollando una personalidad propia que les hizo sentir la necesidad de tener su propia parroquia. Debió ser hacia 1780 cuando dichos vecinos presentaron al obispo de Tui su voluntad de constituirse en parroquia independiente. El obispo trasladaría esa propuesta al gobierno del Estado el cal fallaría a su favor en varias Reales Órdenes (1784, 1795 y 1796). En esas tres disposiciones se preveía la erección de una nueva parroquia en el lugar de los Mixtos, y la dotación de su párroco con los beneficios simples de las feligresías de las Eiras y San Miguel, quedando reservado su producto para la construcción de la nueva iglesia, altares y lo demás necesario.

Asegurada así la fuente de financiación, las obras de la nueva iglesia comenzarían en el año 1804, estando a cargo del maestro de cantería Pedro Pérez, vecino de Santa María de Oia. La construcción del templo estaba ya muy avanzada y casi rematada cuando tuvo que suspenderse en el año 1808 por la invasión francesa. Sin embargo, finalizada dicha invasión, el grave enfrentamiento del contratista con el apoderado de los vecinos, José Martínez Verdeal, hizo que en 1813 Pedro Pérez desistiese de acabar a obra. Así fue como al año siguiente, en 1814, para dar fin a los trabajos fue contratado el maestro de cantería José Manuel Palón, natural de Portugal y vecino de Lanhelas, quien ajustó las obras de cantería, carpintería y pintura que faltaban, dándolas por rematadas en septiembre de 1816.

Construida la iglesia, el 11 de julio de 1820 el obispo de Tui D. Juan García Benito decretó la erección de la parroquia, separándola definitivamente de las feligresías de San Miguel de Tabagón y las Eiras, y dándole por santo titular a San Juan Bautista. Finalmente, el Rey Fernando VII confirmó dicha erección por medio de la Real Cédula Auxiliatoria datada en Aranjuez el 19 de abril de 1822. Y como ya mencionamos al principio, la inauguración de la nueva parroquia fue el 31 de marzo de 1826 cuando tomó posesión de ella su primer párroco.

Noticias relacionadas

En el año 1926 tuvo lugar el centenario de la parroquia, formándose de aquella una comisión de fiestas para celebrarlo por todo lo alto el día del patrono San Juan Bautista. Y también quisieron dejar un recuerdo en beneficio del pueblo mismo: la reconstrucción y urbanización del camino que desde la carretera iba hasta la iglesia parroquial y el campo de las fiestas, tal y como aparece en la fotografía que acompaña estas líneas. Un camino al que, en las fiestas de la Virgen de la Salud y San Blas, se accede por el famoso «arco de Tabagón».