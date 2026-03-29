O Rosal blinda los recuerdos

Hay recuerdos que no se guardan en los libros, pero que permanecen en el corazón de las personas. Para recuperar esas historias que fueron alimentando la identidad de O Rosal a lo largo de las décadas nació «De Avoas a Netas: Nomeando O Rosal», un proyecto puesto en marcha por 15 jóvenes voluntarios y voluntarias de O Rosal en colaboración con el Concello; una iniciativa intergeneracional con mujeres y hombres mayores rosaleiros como protagonistas, que busca poner en valor el patrimonio cultural, etnográfico e inmaterial de O Rosal.

El proyecto, impulsado por jóvenes voluntarios de distintos ámbitos y disciplinas profesionales, abarca varios ejes con el fin de localizar los orígenes de las tradiciones y de la forma de vida de los rosaleiros y rosaleiras. Por un lado, realizan un trabajo de recuperación histórica con entrevistas a 22 mujeres y hombres y con la participación de más de 30 personas mayores, entre testigos directos e indirectos, que ponen voz a la historia y a la forma de vivir en O Rosal desde hace décadas. Además, a raíz de estas entrevistas, están desarrollando vídeos y acciones de dinamización en redes sociales y creando un diccionario lingüístico que recoge alguna de las palabras propias de O Rosal.

Completan el proyecto iniciativas patrimoniales y artísticas, como la puesta en marcha de una ruta alrededor del «pisco» (nombre que tenía el contrabajo en la época), que culminará con una obra de teatro, así como un convenio de colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela para realizar un trabajo de investigación relacionado con el proyecto.

«Cada historia de nuestras abuelas es un hilo que teje nuestra identidad. Recuperar su memoria no es solo recordar el pasado, es construir un futuro con raíces fuertes, donde nuestra gente y nuestra cultura sigan vivas en las nuevas generaciones», destaca la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, añadiendo que «queremos que los vecinos y vecinas se sientan protagonistas de esta memoria compartida. Cada relato, cada sonrisa o anécdota, cada palabra o imagen, es un tesoro que nos conecta con lo que fuimos y con lo que queremos ser».

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El proyecto, que se presentó al público en un acto lleno de emoción y gran acogida, comenzó a principios de año, y desde entonces el equipo de trabajo ha recorrido las parroquias de O Rosal en busca de historias y tradiciones que merecen ser recordadas para que las nuevas generaciones de O Rosal conozcan y cuiden sus raíces.