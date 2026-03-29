El Encontro de Viños da Raia reúne en Tui a diecisiete bodegas

Dentro de una semana la ciudad de Tui entrará de lleno en sus Fiestas de San Telmo, cuyo pistoletazo de salida tendrá lugar el próximo sábado, 4 de abril, con el pregón a cargo de la presidenta del Real Club Celta de Vigo, Marián Mouriño. Será a mediodía a en la Plaza da Inmaculada, donde se celebrará otro evento nacido para impulsar el inicio de las fiestas patronales: el Encontro de Viños da Raia, que llega a su quinta edición con participación de 17 bodegas raianas.

La cita con los vinos, blancos, tintos y espumosos, producidos por pequeños viticultores de la zona, tendrá lugar el sábado 4 y el domingo 5 de abril en horario de 12 a 15.30 horas y de 20 a 23 horas. «Es un magnífico escaparate para los vinos de este territorio», destacó la concejala de Comercio, Ana Núñez, en la presentación del evento, en el que subrayó la identidad única de estos caldos y adelantó que también habrá propuestas gastronómicas para acompañar a los vinos. Habrá quesos, jamón, conservas, empanadas y, como novedad, ostras.

Las bodegas participantes son las tudenses Corisca y Quiñóns da Insua; Adega do Ricón, Miguel Alonso Viticultor, Chan de Vide y Bodega Eido Novo de Arbo; Adega Pateira, Jorge Marcote Viticultor, Adega Xesteiro y Adega Sergio Álvarez de O Rosal; María Bargiela de Salvaterra; Adega do Vimbio de Tomiño; Adega Edmun do Val y Bodega Rolan de Valença; Marcio Lópes de Melgaço; Vinevinu de Vila Nova de Famalicão e Villa Seara de Bastos, da zona de Guimaraes.

Por otro lado, la programación incluye actividades complementarias, como una demostración gastronómica con maridaje a cargo del cocinero Ángel García, el domingo, con acceso libre pero limitado.

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El alcalde, Enrique Cabaleiro, indicó que «Tui tiene la enorme fortuna de presidir este territorio transfronterizo», y por eso el Concello trata de darle esa dimensión a cada evento que organiza, como este Encontro de Viños da Raia, que tendrá lugar en la Plaza de la Inmaculada, recientemente remodelada, que será un escaparate para todas las bodegas participantes.