Religión
Bendición de los ramos, misa y procesión en la Semana Santa de Tui
El miércoles 1 de abril será la tradicional misa crismal, a las 12.00 horas, en la catedral
Tras el pregón de la periodista tudense Eva González, la Semana Santa de Tui encarga desde hoy una programación cargada de actos, que comienzan esta mañana con la bendición de los ramos en la Plaza de San Fernando, a las 11.00 horas, y posterior procesión y misa en la catedral.
El miércoles, 1 de abril, será la tradicional misa crismal, a las 12.00 horas en la catedral.
El Jueves Santo tendrá lugar la tradicional visita a los monumentos, de 19.00 a 23.00 horas; y también habrá misa vespertina en la catedral a las 19.30 horas y procesión del Huerto de los Olivos a las 21 horas.
El Viernes Santo, el Sermón del Encuentro y la procesión de los Pasos comenzará a las 11.00 horas. La Pasión del Señor se celebrará en la catedral a las 18.00 horas y el Sermón del Desenclavo y la procesión del Santo Entierro será a las 20.00 horas.
La misa de Pascua será el domingo, 5 de abril, a las 12.00 horas en la catedral.
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
- Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Hugo y Óscar, estudiantes de Vigo, representarán a España en la Olimpiada de Geología en Turín: «Es una ciencia que te permite conocer el mundo»