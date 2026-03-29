Bendición de los ramos, misa y procesión en la Semana Santa de Tui

Tras el pregón de la periodista tudense Eva González, la Semana Santa de Tui encarga desde hoy una programación cargada de actos, que comienzan esta mañana con la bendición de los ramos en la Plaza de San Fernando, a las 11.00 horas, y posterior procesión y misa en la catedral.

El miércoles, 1 de abril, será la tradicional misa crismal, a las 12.00 horas en la catedral.

El Jueves Santo tendrá lugar la tradicional visita a los monumentos, de 19.00 a 23.00 horas; y también habrá misa vespertina en la catedral a las 19.30 horas y procesión del Huerto de los Olivos a las 21 horas.

El Viernes Santo, el Sermón del Encuentro y la procesión de los Pasos comenzará a las 11.00 horas. La Pasión del Señor se celebrará en la catedral a las 18.00 horas y el Sermón del Desenclavo y la procesión del Santo Entierro será a las 20.00 horas.

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La misa de Pascua será el domingo, 5 de abril, a las 12.00 horas en la catedral.