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Visita guiada por el legado judío de Tui

Tui celebrará el Día de la Cultura Sefardí el próximo martes, 31 de marzo, con una visita guiada por el legado de la cultura judía en la ciudad. El punto de partida será en la Oficina Municipal de Turismo en el Paseo da Corredoira, a las 19.00 horas, sin ser necesario inscribirse previamente.

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