Tui aprueba el presupuesto de 2026, el mayor de su historia: 13,7 millones

El Concello de Tui tendrá un presupuesto municipal de casi 13,7 millones de euros para este 2026. Se trata del presupuesto más alto de la historia de este Concello, que se incrementa en más de un millón de euros con respecto al del año pasado. El gobierno socialista de Enrique Cabaleiro logró aprobar estas cuentas a la primera, con el apoyo del concejal no adscrito, José Palacín, y gracias a la abstención del BNG. El PP votó en contra.

El concejal de Hacienda, Miguel Méndez, explicó el documento económico en pleno, indicando que para su elaboración se trabajó con los vecinos y los grupos de la oposición, incorporando la mayoría de sus peticiones. Las cuentas crecen en relación a las de 2025 porque aumentan los ingresos en 1,3 millones de euros, indicó el responsable de Hacienda.

En este sentido, destacan partidas para la contratación de un arquitecto y un técnico de administración general para reforzar el departamento de Urbanismo durante 12 meses; la licitación del servicio de limpieza de parques y zonas verdes; y también 100.000 euros para el arreglo del cementerio de Baldráns, una demanda vecinal que se remonta a varios años atrás. Por otro lado, también aumentan las subvenciones que perciben Asociaciones sociales como Cruz Roja, Avelaíña, San Xerome, SOS Tomiño o Aceesca, entre otras; deportivas, como el Club Tui Fútbol Sala o el Club de Fútbol Guillarei; así como la Asociación de Comerciantes Acitui, que pasa de percibir 3.000 a 4.500 euros.

El PP urge medidas de ajuste

El PP fue el más crítico con las cuentas, votando en contra al entender que «no estamos ante un presupuesto nuevo, estamos ante la repetición de los mismos errores. Más impuestos, misma gestión y peores resultados», valoró el edil Lino Cendón, insistiendo en la necesidad de tomar medidas de ajuste porque la liquidación del ejercicio 2025 demuestra que «el Concello gastó muy por encima de lo que ingresa; se gastaron 800.000 euros de remanente de tesorería para financiar gasto corriente».

El BNG se abstuvo en la votación, denunciando su portavoz, Carme Núñez, la falta de diálogo habitual del gobierno local, el incumplimiento de pactos anteriores y la falta de planificación. En cambio, valoró positivamente algunas partidas del presupuesto, como 100.000 euros para actuaciones subsidiarias en el conjunto histórico o 40.000 euros para crear un aula de estudio en el edificio Francisco Sánchez, a petición del BNG, que el pasado mes de noviembre llevó esta moción a pleno.

El voto a favor del concejal no adscrito inclinó la balanza hacia la aprobación del presupuesto. La decisión de Palacín se debió, según su intervención, a que estas cuentas se presentan en tiempo y forma, y cumplen la regla de gasto y el principio de estabilidad. Además, indicó que se sintió «muy cómodo» en las negociaciones y que el equipo de gobierno fue «bastante generoso».

Con siete votos a favor (seis del PSOE y uno del edil no adscrito), cuatro abstenciones del BNG y seis votos en contra del PP, el gobierno tudense logró aprobar los presupuestos de 2026 en su primera exposición en pleno, al contrario que el año pasado, cuando el alcalde, que gobierna en minoría, recurrió a una moción de confianza al no llegar a acuerdos con la oposición.

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El regidor recalcó en pleno que «el Concello de Tui goza de una excelente salud financiera» y destacó que el presupuesto municipal de 2026 «blinda el gasto en materia social», resaltando que el Servizo de Axuda no Fogar se lleva una cantidad relevante, con casi un millón y medio de euros.