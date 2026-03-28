Participación
Tomiño busca fotos antiguas para ampliar su Archivo de Imagen
El Concello de Tomiño vuelve a poner en marcha la recogida de fotos antiguas para seguir construyendo su Archivo de Imagen, un proyecto colectivo que suma ya más de 9.000 imágenes y que se consolida como una de las principales herramientas para preservar la memoria compartida del municipio.
La iniciativa busca recopilar fotos antiguas relacionadas con la vida de Tomiño a lo largo de los años, desde escenas familiares, fiestas, trabajos o escuelas hasta barrios, paisajes y acontecimientos que forman parte de la historia compartida. Así, durante los meses de abril y mayo, un equipo municipal recorrerá todas parroquias para facilitar la participación. Las personas interesadas solo tendrán que aportar sus fotografías que serán escaneadas en el momento, sin necesidad de dejarlas, garantizando así que las imágenes permanezcan siempre en las manos de los propietarios mientras se conserva su copia original.
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