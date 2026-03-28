El Gobierno destina 2,1 millones a reparar los estragos de la A-55

El Gobierno de España ha movilizado 12 millones de euros para ejecutar obras de emergencia en hasta 40 tramos de la red de carreteras nacionales de la provincia de Pontevedra para reparar los efectos del tren de borrascas de este invierno. «Nunca antes un Gobierno de España había reaccionado con un plan de esta magnitud para reparar los efectos de la meteorología en el asfalto», valoró el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que visitó Tui para supervisar las obras de rehabilitación del firme en la A-55, entre los puntos kilométricos 2+700 y 30+900, a su paso por los Concellos de Tui, Salceda, Porriño, Mos y Vigo. En total se invierten en la zona 2,1 millones de euros.

«Es una vía fundamental para la movilidad en el sur de la provincia, pero no deja de ser el resultado de desdoblar la antigua N-120 con un trazado complicado, marcado por la orografía», destacó Losada, añadiendo que ya hubo reparaciones el año pasado en el tramo de Mos «y confío que con esta nueva actuación el resultado sea adecuado». Además, el subdelegado hizo un llamamiento a los actores políticos y sociales que «están poniendo palos en las ruedas oponiéndose al proyecto de entrada en Vigo con un túnel bajo el alto de Puxeiros, que es la única solución posible para retirar gran parte de los picos de hasta 70.000 vehículos diarios que, hoy, transitan por la A-55».