Concierto de Uxía y Pablo Novoa en Goián

El Centro Goianés, en Tomiño, acoge esta tarde, a las 19.30 horas, un concierto de Uxía y Pablo Novoa. Ambos ofrecerán «A luz das cancións», con un repertorio en el que recrearán canciones representativas de sus carreras profesionales, como algún tema de Golpes Bajos, grupo del que formó parte Novoa en los 80.