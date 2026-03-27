Cine
Viola Stephan y Eduardo Coutinho, en el Play-Doc
Tui
El Play-Doc se celebrará en Tui este año entre el 29 de abril y el 3 de mayo. El festival dedicará sus dos principales retrospectivas a la cineasta alemana Viola Stephan y al realizador brasileño Eduardo Coutinho, dos autores que, desde contextos y métodos de trabajo muy distintos, comparten una forma similar de acercarse a las personas que filman: en su cine, los individuos no se reducen a categorías sociales ni responden a discursos preestablecidos, sino que aparecen como personas concretas, con sus propias vidas y experiencias, y las películas nacen del encuentro con ellas, de la mirada y de la conversación.
En las próximas semanas se irá desvelando el resto de la programación de esta 22ª edición del festival.
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