Tui trasplanta los helechos de la Plaza de la Inmaculada
El Concello de Tui procedió ayer a la retirada de los helechos de la fuente de la Plaza de la Inmaculada, que fueron trasplantados en la zona de Remuíños. En su lugar se plantaron flores de temporada. La retirada de los helechos de dicha plaza fue aprobada por unanimidad por la Corporación, a instancias de una moción presentada por vecinos de Tui conocidos como «Senado».
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