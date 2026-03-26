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Sánchez Bargiela presenta el libro «As murallas de Tui»

El historiador tudense Rafael Sánchez Bargiela presenta mañana viernes el libro «As murallas de Tui». Será a las 19.30 horas en el Espacio Sociocultural de la calle Camilo José Cela. La publicación fue editada por el Concello de Tui dentro del proyecto europeo Interreg Poctep «FarPax».

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