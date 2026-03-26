El abogado de la familia del asesinado por Daniel Sancho en Tailandia defenderá al acusado del accidente mortal de O Rosal
Juan González Ospina también es el letrado del agitador ultra Vito Quiles
El choque mortal que acabó con la vida del rosaleiro Brais Otero se produjo el 15 de julio del año pasado en la vía rápida que conecta Tomiño con Rosal y A Guarda, en un tramo limitado a 90 km/hora, cuando el conductor de un BMW de alta gama arrolló a la motocicleta Kawasaki del fallecido tras invadir su carril en una maniobra de adelantamiento.
Después de que su anterior letrado renunciase a su defensa, el único acusado, Fermín M. L., ha decidido contratar al abogado penalista Juan González Ospina, que saltó a la fama por haber sido el defensor de la familia de Edwin Arrieta, el cirujano plástico asesinado y descuartizado por Daniel Sancho en agosto de 2023.
González Ospina también es conocido por ser el abogado que tumbó la orden de alejamiento solicitada por Sarah Santaolalla contra el agitador ultra Vito Quiles.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas