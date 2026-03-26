El abogado de la familia del asesinado por Daniel Sancho en Tailandia defenderá al acusado del accidente mortal de O Rosal

El choque mortal que acabó con la vida del rosaleiro Brais Otero se produjo el 15 de julio del año pasado en la vía rápida que conecta Tomiño con Rosal y A Guarda, en un tramo limitado a 90 km/hora, cuando el conductor de un BMW de alta gama arrolló a la motocicleta Kawasaki del fallecido tras invadir su carril en una maniobra de adelantamiento.

Después de que su anterior letrado renunciase a su defensa, el único acusado, Fermín M. L., ha decidido contratar al abogado penalista Juan González Ospina, que saltó a la fama por haber sido el defensor de la familia de Edwin Arrieta, el cirujano plástico asesinado y descuartizado por Daniel Sancho en agosto de 2023.

González Ospina también es conocido por ser el abogado que tumbó la orden de alejamiento solicitada por Sarah Santaolalla contra el agitador ultra Vito Quiles.