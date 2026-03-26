140 años uniendo la «raia»

«En un momento especialmente complejo como el que estamos viviendo, hoy más que nunca son necesarios estos actos que simbolizan esa fraternidad que debe existir entre los pueblos», destacó el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, en el acto conmemorativo del 140 aniversario del viejo Puente Internacional que une Tui y Valença. El regidor tudense, junto a su homólogo valenciano, José Manuel Carpinteira, y miembros de ambas corporaciones municipales, se citaron ayer a mitad de puente para celebrar los 140 años de la infraestructura diseñada por el ingeniero riojano Pelayo Mancebo, que se inauguró el 25 de marzo de 1886, tras 34 meses de trabajo y un presupuesto de casi 1,4 millones de las antiguas pesetas, que costearon a partes iguales los gobiernos de España y Portugal.

«Este puente es más que una infraestructura que une el tráfico viario y ferroviario entre Galicia y Portugal. Simboliza la unión que históricamente hubo entre ambos países y los valores y principios por los que se asienta la convivencia», recalcó el alcalde tudense que, junto al presidente de la Cámara de Valença, participó en la suelta de dos palomas blancas, a las que le siguieron otra suelta de 250 aves.

El viejo Puente Internacional de Tui fue durante más de un siglo la única vía de unión en la raia miñota. Hoy convive con el nuevo Puente Internacional, inaugurado en 1993, a los que le siguieron los de Salvaterra, Arbo y Goián. A pesar de multiplicar las alternativas de paso entre ambos países, el puente que conecta los cascos urbanos de Tui y Valença sigue siendo el que mejor representa la unión entre Galicia y Portugal. Además de sostener la responsabilidad de ser un símbolo, también concentra un tráfico aproximado de 5.000 vehículos diarios, a lo que hay que sumar los miles de peregrinos que cada año tienen que cruzar este puente en su camino hacia Santiago de Compostela. Igualmente, vecinos y vecinas de Tui y Valença lo transitan andando a diario.

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«Asumimos el compromiso de seguir trabajando para reforzar los lazos y los valores que simbólicamente nos identificaron, a este territorio en particular y al conjunto de la Unión Europea en general», concluyó el alcalde de Tui en el acto de conmemoración del 140 aniversario del puente que borra la frontera entre España y Portugal.